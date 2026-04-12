Nejméně 30 mrtvých si vyžádala tlačenice v haitské pevnosti Citadelle Laferrière

Nejméně 30 lidí zemřelo při sobotní tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Podle agentury AP to oznámily místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP patří památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
Šéf místní civilní ochrany Jean-Henri Petit řekl, že pevnost byla v sobotu „plná studentů a návštěvníků“, kteří se přišli zúčastnit každoroční oslavy památky, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
Haitský premiér Alix Didier Fils-Aimé vyjádřil „upřímnou soustrast pozůstalým rodinám“, ujistil je o „své hluboké solidaritě v této době smutku a velkého utrpení“. Dodal, že oslav Citadely se zúčastnilo mnoho mladých lidí, ačkoli podrobnosti o obětech nebyly zveřejněny. Petit uvedl, že smrtící panika propukla u vchodu a katastrofu ještě zhoršil déšť.
Neštěstí se odehrálo v době, kdy se Haiti potýká s rozsáhlým násilím páchaným gangy, které masakrují civilisty, a také se stále více smrtícími zásahy bezpečnostních sil. Ostrovní stát, považovaný za nejchudší na západní polokouli, se kromě toho v posledních letech stal místem různých katastrof. Jenom zemětřesení v roce 2021 si vyžádalo na dva tisíce obětí.