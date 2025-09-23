Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu obvinil bývalého filipínského prezidenta Rodriga Duterteho ze zločinů proti lidskosti, informuje zpravodajský server BBC. Osmdesátiletému Dutertemu je přičítána odpovědnost za desítky vražd, k nimž došlo v rámci takzvané protidrogové války, při níž byly na Filipínách mimosoudně zabity tisíce dealerů i uživatelů drog.
Mezinárodní soud obvinil filipínského exprezidenta z desítek vražd
Zástupce prokurátora ICC Mame Mandiaye Niang uvedl, že Duterte byl „nepřímým spolupachatelem“ vražd, které podle soudu vykonávali jiní, včetně policie. Obvinění, které bylo zveřejněno v redigované podobě v pondělí, bylo podle BBC vydáno už v červenci.
První bod obvinění se týká Duterteho údajného zapojení do zabití devatenácti lidí ve městě Davao mezi roky 2013 a 2016, kdy tam byl starostou. Další dva body souvisí s dobou, kdy byl prezidentem a zahájil válku proti drogám v letech 2016 až 2022.
Za svou brutální protidrogovou kampaň, při níž bylo zabito více než šest tisíc lidí, ačkoli aktivisté se domnívají, že skutečný počet může dosahovat desítek tisíc, se exprezident nikdy neomluvil a tvrdí, že zakročil proti drogovým dealerům, aby zbavil zemi pouliční kriminality.
Duterte je od března ve vazbě
Duterte je prvním bývalým asijským lídrem, který byl obžalován u ICC a zároveň prvním podezřelým, který byl po více než třech letech převezen do Haagu v Nizozemsku, kde soud sídlí. Ve vazbě je tam od března. Podle exprezidentova právníka není Duterte schopen stanout před soudem kvůli špatnému zdravotnímu stavu.
V květnu byl bývalý prezident znovuzvolen starostou Davaa, a to přestože je ve vazbě. Jeho syn Sebastian, který funkci starosty vykonává od roku 2022, nadále působí jako úřadující starosta místo svého otce.
Dutertovi stoupenci tvrdí, že stávající prezident Filipín Ferdinand Marcos, který se veřejně rozešel s mocnou Dutertovou rodinou, využívá ICC jako politický nástroj. Mezinárodní trestní soud nemůže zatýkat osoby bez spolupráce zemí, ve kterých se nacházejí, a ta je nejčastěji odmítána. Marcos přitom dříve myšlenku spolupráce s ICC odmítl.