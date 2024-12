Libanonská Nabatíja se vzpamatovává z bombardování

Izraelská armáda na pomezí Libanonu a Sýrie zaútočila na místa, která teroristické hnutí Hizballáh využívá k pašování zbraní. Její jednotky dál působí také na libanonsko-izraelské hranici. Do míst severně od ní se po uzavření příměří začali minulý týden vracet lidé vysídlení boji. V oblasti zničené bombardováním natáčel štáb České televize.

Jednou z obětí je i Hasan – třiatřicetiletý dobrovolný záchranář pracoval ve svém obchodě, když nálet zasáhl protější dům. „Tolik mě to bolí. Moc jsem plakala. Asi jako jakákoli matka, která ztratí svého syna,“ hlesla se slzami v očích Ruvájda Salmanová.

Někteří lidé potichu a jiní nahlas vyčítají Hizballáhu, že je vystavil nebezpečí. Vedle poničeného Hasanova domu jsou i trosky objektu, který ozbrojenci využívali. „Nikdo zapojený do vojenské činnosti nemá co dělat mezi civilisty. Je to nebezpečné,“ zdůraznil obyvatel Nabatíji Hasan Díb.

Město se snaží obnovit základní služby

Lidé se vzpamatovávají z traumat, města se snaží obnovit základní služby. Nemocnice v Nabatíji financovaná ze soukromých darů řeší, jak sehnat čtyři tisíce litrů nafty na den. „Elektřina nefunguje a nemocnice potřebuje obrovské množství nafty do generátorů, abychom ji udrželi v provozu,“ vysvětlil primář soukromé nemocnice Šáfí Fúání.

Příměří sice drží, ale válka ještě neskončila. Oblohu občas prořízne zvuk izraelských letounů. Čím blíže hranici, tím jsou silnice prázdnější a atmosféra napjatější.

Přístup k libanonsko-izraelské hranici dál zůstává zapovězený. Izraelská armáda stále zakazuje lidem návrat do obcí na samém jihu Libanonu a v oblasti dál operují její jednotky. Obě strany konfliktu, tedy Hizballáh i Izrael, mají čas do 25. ledna příštího roku na to, aby se z oblasti stáhly.