Na jih Libanonu se přes přítomnost izraelské armády vracejí lidé, úřady hlásí tři mrtvé

Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že tři lidé zemřeli a přes třicet bylo zraněno, když izraelští vojáci začali střílet do lidí vracejících se do pohraničních vesnic na jihu Libanonu. Na základě dohody, jež na konci listopadu ukončila boje mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh, se měla právě do neděle izraelská armáda z celé oblasti stáhnout. Jeruzalém už dříve oznámil, že stahování nedokončí, protože Bejrút podle něj dohodu dostatečně neplní. Obyvatele vyzval, aby se do regionu zatím nevraceli.