Kyjev chrání před drony Čarodějnice z Buči

Existence Čarodějnic z Buči je i důsledkem nedostatku vojáků na frontě. Muži, kteří kdysi pomáhali bránit Kyjev, museli v mnoha případech odejít bojovat kvůli mobilizaci. Ženy teď chtějí převzít jejich roli. V jednotce jich slouží na devět desítek. Nejmladší je devatenáct, nejstarší 64 let.

Operují hlavně v noci, kdy dochází k dronovým útokům nejčastěji. Přes den se obyčejně věnují svému běžnému povolání. V řadách Čarodějnic je třeba veterinářka Valkýra nebo psycholožka Ludmila. Obě pocházejí z Buči nebo jejího okolí, předměstí Kyjeva, nechvalně proslulého brutálním masakrem ruské armády.

„Umřeli naši sousedi, to nás hodně zasáhlo. V našem domě bydleli Rusové. Vše vyrabovali,“ popsala Akuma. Téměř všechny už také válka připravila o někoho z nejbližších.

Většina Čarodějnic má malé děti, do armády nemohou a dobrovolnická jednotka je pro ně jedinou možností, jak se zapojit do obrany Ukrajiny. Tréninkem se ale připravují na všechny scénáře – pro případ, že by ruské jednotky znovu zblízka uviděly.