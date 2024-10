Ukrajinské vesničany u řeky Oskil děsí těžká palba

Mezi místními na levém břehu Oskilu se rozšířily zprávy o důležité bitvě. „Jezdily tam tanky, bylo jich hodně,“ popisuje obyvatelka obce Kivšarivka Viktorie. „Sice nevím, co je HIMARS (raketomet, pozn. red.), ale ukrajinské to nebylo. Bylo to něco velmi silného,“ dodává další z obyvatelů Jurij.

Obyvatelé vesnice už museli tušit, že okamžik, kdy by se ocitli v područí okupantů, byl blízko. V jejich směru se minulý týden vydalo 50 ruských tanků. To byla ona bitva, o které se povídalo v jiných vesnicích.

„V první polovině dne se nám podařilo zničit patnáct kusů těžké techniky, dvacet šest jsme poškodili,“ vypočítává Anton, velitel 1. útočné roty praporu Achilles 92. brigády.

Porážka v bitvě by obráncům způsobila velké problémy. Už teď jsou všechny násypy přes Oskil pod těžkou palbou. Po novém útoku voda z řeky zatopila příjezdovou cestu. Obrana levého břehu může kvůli neustálému ostřelování posledních přejezdů přes řeku Oskil být pro ukrajinské obránce postupem času příliš složitá. Znamenalo by to, že by se museli stáhnout na pravý břeh. V tom případě by území zhruba o velikosti Prahy padlo do rukou ruské armády.