„Jsem v bezpečí,“ hlásí český novinář propuštěný úřady v Gruzii

Český novinář Ray Baseley, kterého v úterý zadržely gruzínské úřady na letišti, už přiletěl do Varšavy. Nyní se chystá odcestovat do Prahy. Do řešení jeho situace se ve středu zapojila též konzulka z českého velvyslanectví v Tbilisi. Baseley spolupracuje například s webem Forum24, kromě Gruzie se často věnuje i konfliktu na Ukrajině.