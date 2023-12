Izraelští vojáci jsou v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy, ve městě se vedou nejtěžší boje od začátku pozemní ofenzivy

Takové rady ale podle něj musí být v souladu se záměrem Izraele zničit Hamás. USA jsou podle něj v této otázce s Izraelem zajedno a Izrael se rovněž snaží minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu. "My jsme si bojiště nevybrali, to si vybral Hamás,“ konstatoval mluvčí izraelské vlády.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herzi Alevi podle webu Times of Israel (ToI) uvedl, že vojáci Chán Júnis obklíčili a pozemní invaze se dostala do nové, třetí fáze. „Dobyli jsme mnoho bašt Hamásu na severu Gazy a nyní operujeme proti jeho těžištím na jihu,“ citoval ho web. Podle ToI má izraelské vedení za to, že v Chán Júnisu, baště Hamásu, se může skrývat vedení teroristů. Mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari podle ToI uvedl, že armáda očekává „dlouhou válku“.

Borek: Sever Pásma Gazy může být vyjednávací kartou

Borek upozornil, že izraelské cíle jsou v obou částech Pásma Gazy odlišné: „Na severu má ambici provést plnou územní kontrolu, dokonce i s jistým taktickým motivem, že by severní polovina Pásma Gazy mohla být čímsi jako vyjednávací kartou. A to v jakémsi scénáři, ve kterém by za pár týdnů či měsíců mohl Izrael podmiňovat návrat civilistů a běžného života do severní části Pásma Gazy a jeho obnovu tím, že tam bude neutralizován Hamás a další palestinské militantní skupiny, že odtamtud už nebudou na Izrael odpalovány žádné rakety.“

Naopak na jihu Pásma Gazy podle Borka Izrael zřejmě nesměřuje k tomu, aby toto území plošně a trvale obsadil. „Zároveň ale hodlá na jihu Pásma Gazy provést intenzivní, bodově definované operace proti vojenským a politickým strukturám hnutí Hamás, které tam do jisté míry nerušeně, nebo rozhodně ne tak nerušeně jako na severu, fungují.“

Operace na jihu komplikují ohledy na statisíce obyvatel a uprchlíků

Tato taktika bude narážet na obrovské problémy, podotkl zpravodaj ČT s ohledem na asi milion Palestinců, kteří na jih utekli ze severu. Zatímco na severu Pásma Gazy tak populace klesla, na jihu, kde už před válkou čítala stovky tisíc lidí, se vlivem posledního vývoje ještě zvýšila.

„Ke všem problémům boje v městském prostředí, s vysoce motivovaným guerillovým protivníkem, který se může schovávat do tunelů, který může mizet, který nenosí uniformy, který se může nepozorovaně vmísit mezi civilisty, přibývá pro izraelskou armádu obrovský problém v podobě stovek tisíců lidí, kteří se v té bojové zóně nacházejí. Tohle bude možná ještě zásadnější utkání, než které se odehrává a odehrávalo na severu Pásma Gazy,“ zdůraznil Borek.

Zároveň upozornil, že z izraelského hlediska je operace na jihu Pásma Gazy nezbytná. „Aby přinejmenším zajistil to, že Hamás nebude nadále hrozbou pro Izrael, aby drasticky snížil vojenské kapacity Hamásu, potřebuje zasáhnout i jih Pásma Gazy. Právě tam se v posledních dvou měsících skoro nerušeně udržovaly mocenské a vojenské pozice Hamásu.“

S ohledem na vysokou koncentraci uprchlíků i původní předválečné populace a také pod tlakem Spojených států volí Izrael na jihu Pásma Gazy jiný přístup než na severu.

„Zatímco na severu Izrael plošně vyzval k evakuaci všech civilistů na jih Pásma Gazy, tak na jihu praktikuje politiku, že rozdělil tuto oblast na stovky drobných zón, víceméně podle základních sídelních jednotek. Představme si to jako mapu nějakého velkého českého města, na níž bude každá čtvrť, každá sídelní jednotka označena specifickým číslem. A Izrael nyní vyzývá k evakuaci vždy obyvatele jen jedné nebo několika konkrétních zón s konkrétním číslem,“ uzavřel Borek.