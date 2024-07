Izrael zaútočil na jemenský přístav Hudajdá

Izrael provedl útok na jemenský přístav Hudajdá. Podle agentury Reuters to uvedly úřady jemenského povstaleckého hnutí hútíů. Ti se v pátek přihlásili k dronovému útoku, který v izraelském Tel Avivu zabil člověka. Izraelská armáda útoky potvrdila, šlo podle ní o odvetu za stovky útoků z poslední doby. Mluvčí povstalců připustil zásahy ropných a dalších zařízení v napadeném přístavu. V odvetě za izraelský dronový útok oznámilo také libanonské šíitské hnutí Hizballáh, že vypálilo desítky raket na kibuc v severním Izraeli. Z Libanonu raketami útočilo na Izrael také palestinské teroristické hnutí Hamás, informovala agentura AP.

Podle izraelského ministra obrany Jo'ava Galanta se jedná o vzkaz hútíům v reakci na to, že zabili izraelského občana. „Požár, který v současné době hoří v Hudajdá, je vidět na celém Blízkém východě a jeho význam je jasný,“ uvedl Galant podle agentury Reuters v prohlášení. „Hútíové na nás zaútočili více než dvěstěkrát. Když poprvé ublížili izraelskému občanovi, udeřili jsme na ně. A uděláme to na jakémkoliv místě, kde to bude nutné,“ dodal.

Izraelská armáda dříve uvedla, že v noci na pátek zaútočil na Tel Aviv dron íránské výroby, který však nespustil letecký poplach. Zemřel muž ve věku kolem padesáti let a dalších deset lidí utrpělo zranění. Hútíové se k tomuto útoku ústy svého mluvčího přihlásili a uvedli, že budou pokračovat v útocích na Izrael v rámci solidarity s Palestinci ve válce v Pásmu Gazy.

Povstalci provozovaná televize Al-Masíra, která citovala prohlášení místního ministerstva zdravotnictví, uvedla, že izraelský útok zasáhl skladiště pohonných hmot v hútíi ovládaném přístavu a vyžádal si blíže neupřesněný počet obětí. Terčem útoku byla podle televize také zařízení elektroenergetické společnosti.