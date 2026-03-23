Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda se nadále snaží odříznout jižní část Libanonu v oblasti řeky Lítání od zbytku země, píše deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Izrael při vzdušných útocích na Libanon znovu cílil na jeden z klíčových mostů přes Lítání, který spojuje oblast Bint Džbajl a Nabatíja. Jeho zničení přerušilo spojení mezi těmito dvěma regiony. V noci na pondělí Izrael bombardoval údolí Bikáa a oblast Baalbek na východě země. V oblasti Súr na jihu země izraelská armáda zabila dva lidi.

V pondělí ráno izraelská armáda zasáhla most Kaakíja v oblasti Nabatíja na jihu Libanonu. Silnice vedoucí k mostu byla terčem útoků již minulou středu. V neděli Izrael dvakrát bombardoval most Kásmíja severně od města Súr, který sloužil jako jeden z hlavních přechodů spojujících Súr s druhým významným městem Sajdá.

Armáda podle nedělního vyjádření izraelského ministra obrany Jisra'ela Kace dostala rozkaz okamžitě zničit všechny mosty přes řeku Lítání. Libanonský prezident Joseph Aún to podle agentury AFP označil za předehru k pozemní invazi.

V oblasti Súr izraelská armáda v pondělí zabila dva lidi. Dron zabil řidiče skútru poblíž města Madždal Salam. Druhý člověk zahynul při izraelském úderu na obec Haníja. Izraelské útoky během noci zasáhly desítky oblastí jižního Libanonu, kde podle OLJ v neděli Izrael bombardoval nejméně 69 vesnic.

Zničený most přes řeku Lítání

Izrael při útoku na oblast Hamúl na okraji města Nakúra podle OLJ použil za dělostřelecké palby bílý fosfor. Ženevská konvence, jejímž signatářem je i Izrael, zakazuje použití bílého fosforu proti civilistům nebo civilním oblastem.

Nárazníková zóna

Podle pozorovatelů izraelská armáda už několik týdnů pokračuje ve svém plánu izolovat jižní část Libanonu prostřednictvím bombardování klíčových mostů, které spojují tuto oblast s územím severně od řeky Lítání. V oblasti, kde pohraniční vesnice už byly předchozí válkou z velké části zničeny, chce údajně vytvořit nárazníkovou zónu. Ministr Kac tvrdí, že mosty sloužily k „teroristickým aktivitám“.

Během pondělí se Izraelci střetli s militantním hnutím Hizballáh ve městě Markaba v oblasti Mardžajún. Hnutí tvrdí, že zaútočilo na izraelské vojáky v jižních městech Dhajra, Nakúra a Tajba.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle nedělní bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1029 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen. Útoky zranily přes 2700 lidí. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci.

Následky izraelského vzdušného útoku v Bejrútu

Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německou sociální demokracii katastrofální, řekl její šéf

Pro německou sociální demokracii (SPD) je výsledek nedělních zemských voleb v Porýní-Falci katastrofální, shledal spolupředseda strany Lars Klingbeil. O tomtéž píše tamní tisk. Podle Klingbeila ale nechce současné vedení stranu uvrhnout do chaosu a vleklé debaty o personálních otázkách, a na své funkce proto rezignovat nehodlá. Porýní-Falc byla dlouho považována za baštu SPD, člen strany byl zemským premiérem posledních 35 let. Nedělní volby ale vyhrála opoziční Křesťanskodemokratická unie (CDU), sociální demokracie skončila s odstupem druhá.
Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda uvedla, že zahájila rozsáhlou vlnu úderů na infrastrukturu v Teheránu, píše stanice Al-Džazíra. V centrální části a také v okolí íránské metropole se ozývaly silné exploze a obyvatelé hlásili výpadky proudu. Izraelská armáda také zaútočila na město Karadž západně od Teheránu. Izraelsko-americké vzdušné útoky zabily v pondělí šest lidí ve městě Tabríz na severozápadě země, uvedla agentura Fars. Írán v reakci útočil na země v regionu.
Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Prezident USA Donald Trump nařídil po dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Uvedl, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě. Teherán taková jednání podle agentur popřel. Zpravodaj serveru Axios informoval o separátních jednáních diplomatů Turecka, Egypta a Pákistánu s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím.
Klima se vychyluje z rovnováhy, varuje Světová meteorologická organizace

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) je klima Země více v nerovnováze než kdykoli v zaznamenané historii. Koncentrace skleníkových plynů totiž způsobují oteplování atmosféry a oceánů a tání ledu. K těmto rychlým a rozsáhlým změnám došlo během několika desítek let, jejich škodlivé dopady ale bude lidstvo cítit po stovky, a možná i tisíce let, uvedla agentura v nově zveřejněné zprávě.
Ukrajina zaútočila na ropný terminál v ruském Primorsku

Ukrajinský generální štáb v pondělí informoval, že ukrajinská armáda zaútočila na ropný terminál v ruském přístavu Primorsk v Leningradské oblasti v Baltském moři a také na ropnou rafinerii ve městě Ufa v Baškortostánu. Agentura Reuters ráno napsala, že ruské baltské přístavy Primorsk a Usť-Luga čelily útoku dronů. Podle agentury jde o největší ruské exportní trhy ropy, které po útocích přestaly surovinu vyvážet. Rusko v noci znovu udeřilo na Ukrajině.
Ve slovinských volbách zvítězilo liberální hnutí premiéra Goloba. Vláda ale ztratila většinu

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Svoboda po sečtení 99,85 procenta hlasů získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda tak ztratila většinu. Podle agentury DPA tak země stojí před obtížným sestavením kabinetu.
V Íránu se šíří houbový patogen odolávající léčbě. Zkoumá ho vědkyně z Prahy

V Íránu existují místa, odkud se šíří houbové patogeny, které napadají i lidi. A proti některých druhům přestávají fungovat standardní léčiva. Vzhledem k turistice a migraci existuje riziko, že se rozšíří i do Evropy – a právě na tyto scénáře se připravují včasným výzkumem čeští vědci, popsala v rozhovoru mikrobioložka Adéla Wennrich.
