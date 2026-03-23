Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Izraelská armáda se nadále snaží odříznout jižní část Libanonu v oblasti řeky Lítání od zbytku země, píše deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Izrael při vzdušných útocích na Libanon znovu cílil na jeden z klíčových mostů přes Lítání, který spojuje oblast Bint Džbajl a Nabatíja. Jeho zničení přerušilo spojení mezi těmito dvěma regiony. V noci na pondělí Izrael bombardoval údolí Bikáa a oblast Baalbek na východě země. V oblasti Súr na jihu země izraelská armáda zabila dva lidi.
V pondělí ráno izraelská armáda zasáhla most Kaakíja v oblasti Nabatíja na jihu Libanonu. Silnice vedoucí k mostu byla terčem útoků již minulou středu. V neděli Izrael dvakrát bombardoval most Kásmíja severně od města Súr, který sloužil jako jeden z hlavních přechodů spojujících Súr s druhým významným městem Sajdá.
Armáda podle nedělního vyjádření izraelského ministra obrany Jisra'ela Kace dostala rozkaz okamžitě zničit všechny mosty přes řeku Lítání. Libanonský prezident Joseph Aún to podle agentury AFP označil za předehru k pozemní invazi.
V oblasti Súr izraelská armáda v pondělí zabila dva lidi. Dron zabil řidiče skútru poblíž města Madždal Salam. Druhý člověk zahynul při izraelském úderu na obec Haníja. Izraelské útoky během noci zasáhly desítky oblastí jižního Libanonu, kde podle OLJ v neděli Izrael bombardoval nejméně 69 vesnic.
Izrael při útoku na oblast Hamúl na okraji města Nakúra podle OLJ použil za dělostřelecké palby bílý fosfor. Ženevská konvence, jejímž signatářem je i Izrael, zakazuje použití bílého fosforu proti civilistům nebo civilním oblastem.
Nárazníková zóna
Podle pozorovatelů izraelská armáda už několik týdnů pokračuje ve svém plánu izolovat jižní část Libanonu prostřednictvím bombardování klíčových mostů, které spojují tuto oblast s územím severně od řeky Lítání. V oblasti, kde pohraniční vesnice už byly předchozí válkou z velké části zničeny, chce údajně vytvořit nárazníkovou zónu. Ministr Kac tvrdí, že mosty sloužily k „teroristickým aktivitám“.
Během pondělí se Izraelci střetli s militantním hnutím Hizballáh ve městě Markaba v oblasti Mardžajún. Hnutí tvrdí, že zaútočilo na izraelské vojáky v jižních městech Dhajra, Nakúra a Tajba.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle nedělní bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1029 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen. Útoky zranily přes 2700 lidí. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci.