Irsko řeší záhadu Cobalt. Moskva údajně zverbovala politika s pomocí „volavky“

Britský list uvádí, že dotyčný se scházel se Sergejem Prokopjevem, ruským zpravodajským důstojníkem, který v letech 2019 až 2022 působil z ruského velvyslanectví v Dublinu. Na jedné schůzce mimo Dublin politik, který měl být sledován armádou a irskou policií, údajně nabídl, že zařídí kontakty mezi Rusy a loajalistickými radikály v Severním Irsku, a to v citlivé době jednání o brexitu. Loajalističtí radikálové přitom hrozili násilím kvůli brexitovým dohodám z let 2019 a 2020, které by vytvořily celní hranici v Irském moři, a chtěli zabránit vzniku pozemní hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

Zatímco irská veřejnost byla těmito zprávami šokována, irský premiér Simon Harris podle serveru The Moscow Times řekl, že zprávy o „krtkovi“ v irském parlamentu, naverbovaném ruskou tajnou službou, pro něj nejsou překvapením. Vláda a irská policie podle něj berou tato obvinění „extrémně vážně“. „Musíme být ostražití, nejsme imunní vůči ruskému vlivu,“ upozornil dále dle Irish Independent předseda vlády.

Už od roku 2022 irské bezpečnostní úřady upozorňovaly dotyčného politika na ruské úsilí získat jej ke spolupráci. On se prý však takovým varováním vysmál. Ačkoli vyšetřovatelé údajně nenašli žádné důkazy, že by byl podezřelý za svou spolupráci placen, může být osobně kompromitován jiným způsobem. Mohl se na něj najít nepříjemný materiál v jeho internetové historii při cestách do zahraničí, zvláště do oblastí, v nichž ruské tajné služby svobodně operují, píše The Moscow Times.

Irský server Irish Independent popisuje, jak se někteří senátoři tuto středu ve svých projevech dušovali, že oni ruskými agenty nejsou. Jako první takové prohlášení učinil Timmy Dooley z vládní strany Fianna Fáil (FF). „Objevily se zvěsti, že členové horní komory jsou zapleteni s Ruskem a že mezi námi může, ale nemusí být špion. Myslím, že je důležité, (...) aby členové komory dobrovolně učinili prohlášení, že nejsou předmětem žádného vyšetřování nebo že nikdy nebyli ve spárech Ruska,“ řekl.

„A ani já, stejně jako vy, senátore Dooley, nejsem jedním z těch lidí,“ ujišťoval i předseda Senátu Jerry Buttimer. Potřebu ujistit kolegy o tom, že není agentkou, měla například i senátorka z FF Fiona O’Loughlinová.