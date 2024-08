Indonésie slaví nezávislost, poprvé v budoucí metropoli

Město Nusantara by mělo být dokončeno do roku 2045. Indonéská vláda chce do výstavby investovat jen dvacet procent celkových nákladů, zbytek by měly pokrýt zahraniční investice. Zatím je podle úřadů dokončena první z pěti etap výstavby. Vláda slíbila, že ekologicky udržitelná metropole přispěje k uhlíkové neutralitě země, které chce Indonésie dosáhnout do roku 2030.

Kritika a problémy

Projekt však čelí kritice a problémům. Ekologické organizace varují, že výstavba urychlí odlesňování v oblasti jednoho z nejrozsáhlejších a nejstarších tropických deštných pralesů a má negativní dopad na původní obyvatelstvo.

Termín dokončení také podle agentury Reuters nabral zpoždění, a to vlivem nedostatku financí způsobeném pandemií covidu, nedostatku zahraničních investic a v poslední době také kvůli rezignaci vedoucích projektu. Agentura AP také informovala, že většina budov ve městě stále není dokončena, v řadě ministerstev lze například užívat pouze spodní patra. Prezidentský palác má být hotový z 88 procent.

Widodo se v posledních měsících snažil upevnit důvěru občanů a v novém prezidentském paláci uspořádal první zasedání vlády. Řekl však také, že plány na přesídlení tisíců státních zaměstnanců do Nusantary by mohly být odloženy, pokud nebude hlavní město připraveno. Už dříve ale nařídil, aby se zaměstnanci připravili v září na stěhování.