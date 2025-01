Gazané doufají, že zažívají poslední hodiny války

OSN a humanitární organizace během patnácti měsíců války opakovaně vinily Izrael z blokování kamionů s pomocí. Vláda v Jeruzalémě to odmítala, v jednu chvíli ji za to kritizovaly i Spojené státy. Příměří teď slibuje množství pomoci výrazně navýšit.

Spor Izraele s agenturou OSN

„Cíl je pět set až šest set kamionů s pomocí denně během následujících týdnů. To by byl obrovský nárůst ze současných čtyřiceti až padesáti, jak tomu bylo v posledních měsících,“ poznamenal představitel WHO pro okupovaná palestinská území Rik Peeperkorn. Jednou z klíčových otázek je, kdo bude pomoc v Gaze distribuovat. Agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) hrozí v Izraeli zákaz, který má začít platit už koncem ledna.

Izrael má s agenturou dlouhodobé spory, které ještě vyostřil teroristický útok Hamásu ze sedmého října. Podle zjištění Jeruzaléma se na něm podíleli i někteří její zaměstnanci. OSN tvrdí, že na pochybení reagovala a Palestincům míní dál pomáhat.

„Konec UNRWA by prohloubil rozpad společenského pořádku. Demontáž UNRWA, mimo politický proces, by podkopala dohodu o příměří a sabotovala obnovu Gazy,“ vysvětluje generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini.