FT: Rusko s pomocí hútíů oklamalo stovky Jemenců a poslalo je na Ukrajinu

před 53 m minutami | Zdroj: ČTK , Kyiv Independent , New Voice of Ukraine/Novoje vremja

Rusko do své války proti Ukrajině naverbovalo stovky žoldáků z Jemenu, píší The Financial Times (FT). Podle britského listu se tak stalo za pomoci firmy vedené hútíjskými povstalci. Naverbovaní Jemenci uvádějí, že byli oklamáni a do bojů vysláni násilím. Operace podle FT dokládá rostoucí sepětí Moskvy s Teheránem a jeho spojenci z řad militantních uskupení na Blízkém východě, mezi něž patří i hútíové.