Francouzští poslanci podpořili vznik venkovských barů, mají pomoci proti izolaci

Poslanci v pondělí drtivou většinou 156 ku dvěma hlasům rozhodli o uvolnění omezení na vydávání nových povolenek k prodeji alkoholu. Aby norma začala platit, musí ji ještě schválit francouzský Senát.

V současnosti platí stop stav na vydávání nových povolení. Pokud si tedy zájemci chtějí otevřít výčep, bar nebo hospodu, musí počkat, dokud jiný podnik nezavře, aby pak převzali jeho licenci a zaujali jeho místo.

Podle nového zákona by mohl bar ve vesnici čítající méně než 3500 obyvatel, kde ještě žádná hospoda není, dostat nové povolení ihned, aniž by musel čekat na uvolněné místo. Poslední slovo by měli starostové.

Varování před zdravotními riziky

Změna je podle příznivců potřebná proto, aby upevnila společenské vazby a snížila izolaci lidí ve venkovských oblastech, kritici ale varují před zdravotními riziky kvůli možnému nárůstu alkoholismu.

Poslanec Guillaume Kasbarian podle agentury AFP řekl, že „starý a překonaný zákonný rámec“ by měl být nahrazen. Další ze zákonodárců Fabien Di Filippo popsal bary především jako „místa pro setkávání v odlehlých venkovských oblastech a ve společnosti, kde lidé mají tendenci uzavírat se do sebe“.

Podle francouzského ministerstva zdravotnictví ale v zemi každoročně v důsledku konzumace alkoholu zemře 49 tisíc lidí, což resort považuje za vážný problém.