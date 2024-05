Ficův stav je vážný, operace ale pomohla, uvedla slovenská ministryně zdravotnictví

Premiér Robert Fico (Smer) je po středečním atentátu ve stabilizovaném, ale stále vážném stavu, oznámila slovenská ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková (Hlas). Páteční operace podle ní přispěla ke zlepšení. Že se situace vyvíjí pozitivním směrem, potvrdil také ministr obrany a vicepremiér Robert Kaliňák (Smer). Fico, který je podle Kaliňáka při vědomí, nicméně zůstává na jednotce intenzivní péče a nemůže být z nemocnice v Banské Bystrici přemístěn do jiného zařízení, uvedl zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan.

V banskobystrické nemocnici se v posledních dnech událo několik zázraků, prohlásil dále Kaliňák podle deníku Sme. Fico je podle něj při vědomí. Vicepremiér zopakoval, že Ficův stav zatím neumožňuje to, aby premiéra převezli z banskobystrické nemocnice.

Kaliňák si aktuálně nemyslí, že Fica čeká nějaká další operace. Právě tomu měl podle něj předejít páteční zákrok. To se podařilo, dodal ministr s tím, že zákrok přispěl k pozitivní prognóze vývoje Ficova zdravotního stavu.

„Korunní princ“ slovenské vlády Kaliňák by mohl převzít část Ficových pravomocí

Fico byl do Banské Bystrice letecky transportován ve středu odpoledne poté, co byl postřelen v nedaleké Handlové při výjezdním zasedání vlády. Bezpečnostní složky na místě okamžitě zadržely podezřelého, kterým je podle médií 71letý Juraj C. z města Levice.