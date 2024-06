Euroklání v Rakousku vyhráli Svobodní. Posílilo to jejich pozici favorita pro parlamentní volby

Volby do Evropského parlamentu vyhrála v Rakousku opoziční Svobodná strana (FPÖ). Umístila se těsně před vládními lidovci (ÖVP) a sociálními demokraty (SPÖ). Vítězové si tak první celostátní výhrou potvrdili roli favorita pro podzimní volby do rakouského parlamentu.

„Migrace a bezpečnost byla témata, která voliči nejvíc probírali. A nikoliv ta, která politici, strany a dokonce i média označovali za nejdůležitější. To samozřejmě pomáhá té straně, která tato témata rozehrává nejvíc a vkládá do nich extrémní emoce,“ uvedl rakouský politolog Peter Filzmaier.

Vládní lidovci zaostali za Svobodnými jen o jeden procentní bod. Jako útěcha to ale nestačí. Oproti posledním evropským volbám ztratili téměř třetinu své původní podpory. Ze sedmi europoslanců spadli na pět. „Výsledek není vůbec potěšitelný, voličům mohu slíbit, že jsme jejich vzkaz pochopili. Je prostě důležité bojovat proti ilegální migraci, bojovat proti nadměrné regulaci a proti všemu, na co si lidé stěžují,“ komentoval výsledek lídr Rakouské lidové strany a kancléř Karl Nehammer.

Politolog Filzmaier k tomu dodal, že kancléř sice řekl, že vzkaz voličů pochopil, ale otázkou je, co z toho vyvodí. Vládní lidové straně totiž neúprosně odtikává čas. Po prázdninách a dovolených, zřejmě v září, proběhnou rakouské parlamentní volby.

Svobodní budou hledat vhodné spojence

Svobodní mezitím po úspěchu pravicových, nacionalistických a populistických stran napříč Evropou hledají do europarlamentu vhodné spojence. „Jsem pro uskupení, kde mohu maximálně hájit rakouské zájmy. Vidím to ve spojenectví s Marine Le Penovou, kde bude Viktor Orbán, Geert Wilders,“ nastínil Vilimsky.

Osobně by pak chtěl Evropskou komisi zredukovat, a to nejméně o třetinu, a samotnou Unii co nejvíce proměnit. I v novém složení Evropského parlamentu to však nemusí být reálné. Nejsilnější frakcí totiž zůstane Evropská lidová strana, která podobným směrem neuvažuje.