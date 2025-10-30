Dvě polská letiště obnovila po operacích vojenského letectva provoz


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Polská letiště v Radomi a Lublinu obnovila letový provoz, uvedl Polský úřad pro řízení letového provozu (PANSA) v 9:26. Uzavření letišť úřad oznámil v 07:14 s tím, že se tak stalo kvůli aktivitám vojenského letectva. Tamní vzdušné síly společně se spojeneckými zahájily operace kvůli ruským útokům na zařízení na území Ukrajiny, uvedli podle agentury Reuters představitelé polské armády.

Státy na východním křídle NATO jsou ve stavu zvýšené pohotovosti od konce září, kdy tři ruské stíhačky MiG-31 narušily vzdušný prostor Estonska a dvanáct minut v něm setrvaly. Několik dní předtím proniklo do polského vzdušného prostoru více než dvacet ruských dronů, uvedli tehdy Poláci.

Narušení svého vzdušného prostoru ruskými letouny či drony v poslední době hlásilo více evropských zemí. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci Aliance.

Ruské stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, to aktivovalo článek 4
Ilustrační foto – stíhačky MiG-31

Výběr redakce

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

před 19 mminutami
Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

03:02Aktualizovánopřed 23 mminutami
Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

10:43Aktualizovánopřed 40 mminutami
Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

08:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

před 3 hhodinami
Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

před 3 hhodinami
Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v noci na čtvrtek SEČ jednali v jihokorejském Pusanu. Po necelých dvou hodinách oba lídři místo konání schůzky opustili, aniž by vydali prohlášení. Trump dle Reuters později na palubě svého prezidentského speciálu Air Force One označil schůzku za „úžasnou“. Sdělil, že byly urovnány všechny otázky kolem vzácných zemin a cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57. Uvedl také, že USA budou s Čínou spolupracovat na řešení ruské války proti Ukrajině. O Tchaj-wanu nemluvili.
03:02Aktualizovánopřed 23 mminutami

Pákistán a Afghánistán obnoví mírové rozhovory v Istanbulu

Afghánistán a Pákistán se ve čtvrtek dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na tři informované zdroje. Střety poblíž afghánsko-pákistánské hranice si vyžádaly další životy i po uzavření klidu zbraní před dvěma týdny.
před 49 mminutami

„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku

Ruští vojáci postoupili hlouběji do východoukrajinského města Pokrovsk. Hrozí dobytí strategického města i obklíčení širší oblasti, píše server Kyiv Independent. Podle ukrajinských vojáků ve městě zuří pouliční boje. Prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj označil situaci u Pokrovsku za nejtěžší na celé frontě.
před 1 hhodinou

Dvě polská letiště obnovila po operacích vojenského letectva provoz

Polská letiště v Radomi a Lublinu obnovila letový provoz, uvedl Polský úřad pro řízení letového provozu (PANSA) v 9:26. Uzavření letišť úřad oznámil v 07:14 s tím, že se tak stalo kvůli aktivitám vojenského letectva. Tamní vzdušné síly společně se spojeneckými zahájily operace kvůli ruským útokům na zařízení na území Ukrajiny, uvedli podle agentury Reuters představitelé polské armády.
před 1 hhodinou

Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

Francouzská policie zadržela dalších pět podezřelých v souvislosti s loupeží šperků v Louvru. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na francouzskou rozhlasovou stanici RTL. Skupina zlodějů převlečená za dělníky v neděli 19. října pronikla do pařížského muzea a uloupila z něj klenoty v hodnotě odhadem až přes sto milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).
08:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Po sečtení téměř 99 procent hlasů odevzdaných ve středečních nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a středově-liberální strany D66 shodné – 16,7 procenta. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou ve stopadesátičlenné dolní komoře parlamentu držet shodně 26 křesel.
před 3 hhodinami

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní, stejně jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Trump to ve čtvrtek oznámil na své sociální síti krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

O domov přišli, nový hledají. Na Ukrajině žijí miliony vnitřních uprchlíků

Jen v Evropské unii žije zhruba 4,5 milionu ukrajinských uprchlíků. Celkový rozsah nuceného vysídlení způsobeného ruskou agresí je ale mnohem větší. Často opomíjeným faktem je, že asi čtyřicet procent všech lidí, kteří utekli z domovů, zůstává uvnitř hranic samotné Ukrajiny. Mezi vnitřně vysídlené osoby neboli IDPs patří zhruba každý osmý obyvatel země. Každodenní život vnitřních uprchlíků poznamenává chudoba, obtížné hledání práce a nedostatek bydlení. Stát se uprchlíkům snaží pomoci mnoha způsoby, ale zdaleka ne vždy efektivně. O situaci po cestě na východ Ukrajiny píše analytik Programu migrace Člověka v tísni Jakub Andrle.
před 5 hhodinami
Načítání...