Dvě polská letiště obnovila po operacích vojenského letectva provoz

Polská letiště v Radomi a Lublinu obnovila letový provoz, uvedl Polský úřad pro řízení letového provozu (PANSA) v 9:26. Uzavření letišť úřad oznámil v 07:14 s tím, že se tak stalo kvůli aktivitám vojenského letectva. Tamní vzdušné síly společně se spojeneckými zahájily operace kvůli ruským útokům na zařízení na území Ukrajiny, uvedli podle agentury Reuters představitelé polské armády.
Státy na východním křídle NATO jsou ve stavu zvýšené pohotovosti od konce září, kdy tři ruské stíhačky MiG-31 narušily vzdušný prostor Estonska a dvanáct minut v něm setrvaly. Několik dní předtím proniklo do polského vzdušného prostoru více než dvacet ruských dronů, uvedli tehdy Poláci.
Narušení svého vzdušného prostoru ruskými letouny či drony v poslední době hlásilo více evropských zemí. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci Aliance.