Dobytí Charkova je jedním z hlavních ruských cílů, obává se Zelenskyj

Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského chystá zaútočit na Charkov. Je však přesvědčen, že nemá prostředky k novému rozsáhlému útoku na Kyjev. Zelenskyj to řekl v rozhovoru pro agenturu AFP, v němž také kritizoval Západ za to, že nepovolil Ukrajině použít dodané zbraně k útokům na ruské území. Prohlásil, že se západní státy bojí stejně porážky Ruska jako porážky Ukrajiny.

Jestliže Putin hovořil o ruské ambici vytvořit v Charkovské oblasti nárazníkovou zónu, která by Ukrajincům znemožnila podnikat útoky na příhraniční ruskou Bělgorodskou oblast, Zelenskyj dal najevo, že Ukrajina takovou ambici má. Kritizoval západoevropské země a USA, že zakazují používat zbraně, které dodávají, k úderům na ruské území.

„Oni na nás mohou útočit ze svého území, to je největší výhoda, jakou Rusko má, a my nemůžeme se západními zbraněmi podniknout nic proti jejich systémům umístěným na ruském území. Nemáme na to právo,“ řekl ukrajinský prezident. Dodal, že si na to stěžoval americkému ministrovi zahraničí Antonymu Blinkenovi.

Zároveň prezident zdůraznil, že jeho vojákům stále chybí výzbroj. Zejména podle něj mají jen čtvrtinu prostředků protivzdušné obrany, které by potřebovali. Země by také potřebovala 120 až 130 letounů F-16, aby ve vzduchu dosáhla rovnosti s Ruskem.