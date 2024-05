Charkov byl mé rodiště. ČT natáčela s průzkumnou jednotkou podél fronty

Vojáci teď odminovávají oblast. „Pro nás to byla cesta k našim skupinám, které jsou v přední linii kvůli rychlé evakuaci,“ popsal Repin, který je vojákem 92. samostatné mechanizované brigády, aerorozvědky. A co pro něj Charkov znamenal? „Je to mé rodné město. První hlavní město Ukrajiny. Milionové město. Mé rodiště,“ odpověděl.

Na příjezdové cestě do obce Lypci potkává štáb ČT trosky samohybné houfnice Caesar, kterou poškodil ruský dron Lancet. „Tady vidíte ochranu. Může to pomoci v obraně proti takzvaným FPV dronům, ale před Lancetem to ochránit nedokáže. Bylo to dobré vozidlo,“ ukázal voják.

Uprostřed těžkých bojů se podle vojáků fronta postupně stabilizuje. Ruské okupanty údajně nedávno zatlačili o dva kilometry. Hrozba okupace, tak jako na jaře 2022, ale v obci přesto nadále přetrvává. Nové boje tady zanechávají další šrámy.

Obec Lypci leží na jedné z hlavních silnic vedoucích do Charkova. Obec je vzdálena asi dvě desítky kilometrů od okraje tohoto druhého největšího ukrajinského města, které se Rusové pokoušeli dobýt v prvních měsících své invaze do sousední země. Ukrajinští vojáci je ale v září 2022 během bleskové ofenzivy vytlačili z téměř celé části Charkovské oblasti, kterou Rusové okupovali.