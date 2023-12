Do polského vzdušného prostoru zřejmě vletěla ruská raketa a opustila ho, míní Varšava

Do polského vzdušného prostoru zřejmě vletěla ruská raketa a následně jej opět opustila, uvedl v pátek náčelník polského generálního štábu. Generál Wieslaw Kukula se tak podle médií vyjádřil k neidentifikovanému objektu, který během pátečního rána přiletěl do Polska směrem od hranice s Ukrajinou a následně zmizel z radarů. O situaci jednalo vedení státu, ozbrojených sil i bezpečnostní složky. Objekt původně zaregistrovaly radary protivzdušné obrany, jeho signál následně zmizel.

Zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos uvedl, že zatím nejsou hlášeny žádné škody ani oběti. Po místě dopadu objektu podle něho pátrají polské speciální síly. „Je nasazeno enormní množství policistů. Ministr obrany řekl, že hledají ve směru předpokládaného letu toho objektu, který polské síly protivzdušné obrany mapovaly až do té doby, než zmizel z radarů,“ řekl novinář.

Podle Papadopulose je terén v okolí pravděpodobného místa dopadu objektu neprostupný. „Svědci popsali, že objekt byl velmi hlasitý, vydával pískání a letěl velmi rychle. Nebyl to pravděpodobně dron. Experti, které oslovila polská média, spekulují o tom, že to mohla být raketa,“ dodal zpravodaj.

Incident tehdy vyvolal obavy, že ruská invaze na Ukrajině by se mohla vyhrotit do širšího konfliktu, pokud by šlo o útok Moskvy na území členského státu NATO. Nicméně Varšava i Severoatlantická aliance daly vzápětí najevo, že se zřejmě jednalo o ukrajinskou střelu, kterou se bránící se země snažila sestřelit ruskou útočící raketu.

Po tragédii v Przewodówě střežily region až do letošního listopadu německé systémy protivzdušné obrany Patriot, podotkl server Onet.