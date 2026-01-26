Cena zlata poprvé překročila pět tisíc dolarů za unci


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Cena zlata poprvé překročila hranici pěti tisíc dolarů (102 tisíc korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Napsala o tom informovala agentura Reuters. Analytici vzhledem k současnému geopolitickému napětí ve světě očekávají další růst, který by v letošním roce mohl dosáhnout hodnoty 5500 dolarů (112 tisíc korun) za unci.

Spotová cena zlata se v pondělí v 0:41 SEČ dostala na 5204,95 USD za unci. K poptávce po zlatu a dalších drahých kovech přispívá geopolitické napětí a vyhlídky na další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.

„Očekávám další růst. Naše současná předpověď naznačuje, že ceny (zlata) dosáhnou vrcholu okolo 5500 dolarů později v letošním roce,“ uvedl Philip Newman, ředitel společnosti Metals Focus.

Reuters poznamenal, že v loňském roce cena zlata vzrostla o 64 procent a v letošním roce pak o více než 16 procent.

Cena zlata znovu pokořila rekord
Ilustrační foto

Cena zlata poprvé překročila pět tisíc dolarů za unci

