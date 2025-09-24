Bývalý boss slovenského podsvětí Černák zůstává ve vězení

Někdejší symbol slovenské mafie Mikuláš Černák zůstane ve vězení, kde si odpykává doživotní trest za nejméně čtrnáct vražd. Se žádostí o propuštění nyní neuspěl. Soud není přesvědčen o tom, že by vedl řádný život. Černák okamžitě podal proti verdiktu stížnost, rozhodovat tak ještě bude krajská instance. Černákův příběh je i příběhem slovenského podsvětí. Od krádeže aut a daňových podvodů se dostal až k řízení nejobávanějšího gangu. Získal pověst nejmocnějšího a nejbrutálnějšího bosse slovenského podsvětí.
