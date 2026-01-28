Bouře Chandra způsobila záplavy v Irsku


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Britské ostrovy během úterý zasáhly silné deště a nárazový vítr. Podle místních médií se v Irsku i Severním Irsku ocitlo bez dodávek elektřiny více než dvacet tisíc domácností a podniků. Intenzivní srážky výrazně zkomplikovaly dopravu v Dublinu i na přilehlých dálničních tazích. Fotografie z Irska ukazují zaplavené ulice. V Severním Irsku byl vyhlášen druhý nejvyšší stupeň výstrahy před silným větrem, vláda preventivně uzavřela přibližně tři stovky škol a letiště v Belfastu zrušilo část plánovaných letů. Výstrahy před nepříznivým počasím a hlášení o zvýšených hladinách řek zaznamenaly také úřady v Anglii.

Dezinformace se často snaží působit na naše emoce, říká odborník

Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vnímá dezinformace jako jednu z největších výzev pro demokracii v EU více než čtyřicet procent Evropanů. Jako vůbec největší výzvu lidé vidí rostoucí nedůvěru k institucím. Někteří odborníci ale varují, že výsledky studie nemusí být úplně vypovídající. Samotné otázky totiž mohou napovídat, co jako problém vnímají autoři studie.
před 1 hhodinou

Běžný let se změnil v peklo. Před 40 lety vybuchl Challenger

Od nehody raketoplánu Challenger uplynulo čtyřicet let. Měl to být rutinní let zavedeného programu NASA, po necelých 74 sekundách ale nastalo ohnivé peklo. Zahynulo všech sedm astronautů na palubě. „Předpokládá se, že někteří přežili prvotní explozi a zemřeli až při pádu kabiny do Atlantského oceánu, protože později se našly použité kyslíkové přístroje,“ uvedl Martin Lulák z vědecké redakce ČT24. Katastrofa znamenala téměř tříletou přestávku ve startech amerických raketoplánů. Jako náhrada za Challenger byl postaven raketoplán Endeavour.
před 1 hhodinou

Starosta Budapešti čelí obvinění kvůli loňskému pochodu Pride

Maďarská prokuratura vznesla obvinění proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu kvůli jeho roli při organizování pochodu hrdosti. Státní zástupce požaduje uložení pokuty bez soudního řízení. Desítky tisíc demonstrantů pochodovaly loni 28. června metropolí navzdory zákazu policie a proměnili pochod hrdosti v masovou protivládní demonstraci.
11:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Koupili jsme vás.“ Bangladéšané měli v Rusku pracovat, skončili na frontě

Náborář přesvědčil Maksudura Rahmána, aby opustil rodný Lakšmípur v Bangladéši a odcestoval tisíce kilometrů daleko do Ruska, kde měl pracovat jako údržbář, popisuje agentura AP. Během několika týdnů se ale ocitl na frontě ruské války na Ukrajině, dodává. Jde o jeden z případů, které odhalili novináři AP, kdy byli bangladéšští dělníci vylákáni do Ruska pod falešným příslibem civilní práce a skončili v chaosu bojů.
před 3 hhodinami

Stál za úspěšnou digitalizací, teď Fedorov slibuje revoluci v ukrajinské armádě

Nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov má ambiciózní cíl: slibuje revoluční změny, které zreformují armádu a povedou mimo jiné k vymýcení korupce v resortu. Hodlá se zaměřit i na rozvoj technologií a digitalizaci, tedy na oblasti, k nimž má blízko z doby svého úspěšného působení v čele ministerstva pro digitální transformaci. Právě tento úřad se pod jeho vedením zapojil i do řady inovativních projektů pro armádu.
před 5 hhodinami

Rusové při útoku na vlak v Charkovské oblasti zabili pět lidí, uvádí úřady

Ruský dronový útok zasáhl osobní vlak v ukrajinské Charkovské oblasti a zabil pět lidí, uvedla na platformě telegram v úterý večer regionální prokuratura. Už dříve informovala o dvou zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím na síti X informoval o čtyřech zabitých, úder na civilní vlak označil za teroristický čin. Záchranáři podle něj na místě stále pátrají po několika dalších lidech. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Při zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti, píše AP

V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti, informovala v noci na středu agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), jehož se incident týká.
02:21Aktualizovánopřed 8 hhodinami
