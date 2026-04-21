Americká ministryně práce opouští Trumpovu vládu


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová končí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury AP to oznámil Bílý dům. Chavezová-DeRemerová je třetí členkou Trumpova kabinetu, která opouští vládní funkci. V minulosti se potýkala s několika skandály, mimo jiné s obviněním ze zneužití moci, poměru s podřízeným a pitím alkoholu v práci.

„Ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová opustí administrativu, aby přešla do soukromého sektoru,“ oznámil ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung. Poznamenal, že odvedla skvělou práci v ochraně amerických pracovníků a zavádění pracovních postupů a rovněž přispěla ke zlepšení života Američanů, když jim pomáhala rozšířit kvalifikaci.

Úřadujícím ministrem spravedlnosti se stane stávající náměstek Chavezové-DeRemerové Keith Sonderling.

Odchod Chavezové-DeRemerové následuje poté, co média od ledna zveřejňovala zprávy o tom, že ministryně čelí vyšetřování. List The New York Times před týdnem napsal, že nezávislá inspekce ministerstva prověřuje materiály, podle kterých hlavní poradci ministryně a také členové rodiny běžně posílali osobní zprávy a požadavky mladým představitelům úřadu. Mimo jiné její manžel a také otec si podle deníku psali s mladými zaměstnankyněmi ministerstva a další pracovníci dostali upozornění, aby se rodině Chavezové-DeRemerové dostatečně věnovali.

Chavezová-DeRemerová rovněž čelila obviněním, že v práci pila alkohol a pověřovala zaměstnance organizováním oficiálních cest, jejichž náplní ale byly osobní záležitosti.

Prvním členem Trumpovy vlády, který opustil funkci, byla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Stalo se tak po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy. V dubnu pak prezident odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou. Podle Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump byl podle médií také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.

Aktuálně z rubriky Svět

Tim Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook po patnácti letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v pondělí oznámila společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse.
před 1 hhodinou

Konec bojů, nebo jen pauza? Libanonci se vracejí domů s obavami z další eskalace

Desetidenní příměří z velké části zastavilo válku mezi Izraelem a teroristickým Hizballáhem podporovaným Íránem, která se vyvinula z konfliktu mezi Spojenými státy a Teheránem. Libanonci, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů, se vracejí, aby zkontrolovali škody, které ostřelování na jejich domech způsobilo. Odklízejí trosky, pátrají po obětech a pohřbívají mrtvé. Současně si však kladou otázku – co když se válka za deset dní vrátí?
před 2 hhodinami

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl prezident USA Donald Trump Bloombergu. Příměří dle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Trump zároveň v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala nakrátko osvobodit

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a zhruba dvě hodiny plula zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete. Kolem poledne ale znova uvázl na mělčině, již počtvrté. Hladina vody navíc opět klesá.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Svět se změnil, prohlásil Tusk. S Macronem chce spolupráci na jaderném odstrašování

Francie a Polsko si plánují vyměňovat informace a pořádat společná cvičení v programu pokročilého jaderného odstrašování, uvedl po jednání s polským premiérem Donaldem Tuskem v Gdaňsku francouzský prezident Emmanuel Macron. Současně vyzval Spojené státy a Írán k uklidnění napjaté situace v Hormuzském průlivu, kterou označil za chybu obou znesvářených stran.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoPřípad otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.
před 4 hhodinami

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Velvyslanec Zmejevskij protest odmítl, uvedla později ruská ambasáda.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
