Зовнішня фінансова підтримка України

За словами міністра фінансів Литви, рішення про використання заморожених російських активів у Європі для допомоги Україні має бути ухвалено до кінця лютого. Так само, за її словами, необхідно затвердити фінансову допомогу ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, яку в грудні заблокувала Угорщина. Це погрожувало знову заблокувати пропозицію, якщо Євросоюз підтримає Україну зі свого бюджету. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо підтримав позицію Угорщини. Редактор Чеського телебачення Юлія Нетідова поговорила з економістом Олексієм Кущем про майбутню фінансову підтримку України.