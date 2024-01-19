За словами міністра фінансів Литви, рішення про використання заморожених російських активів у Європі для допомоги Україні має бути ухвалено до кінця лютого. Так само, за її словами, необхідно затвердити фінансову допомогу ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, яку в грудні заблокувала Угорщина. Це погрожувало знову заблокувати пропозицію, якщо Євросоюз підтримає Україну зі свого бюджету. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо підтримав позицію Угорщини. Редактор Чеського телебачення Юлія Нетідова поговорила з економістом Олексієм Кущем про майбутню фінансову підтримку України.
Зовнішня фінансова підтримка України
Зовнішня фінансова підтримка України (zdroj: ČT24)
Zahraniční finanční podpora Ukrajiny
O využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na pomoc Ukrajině je podle litevské ministryně financí potřeba rozhodnout do konce února. Stejně tak je podle ní nutné schválit unijní finanční pomoc ve výši 50 miliard eur, kterou v prosinci zablokovalo Maďarsko. To pohrozilo opětovným zablokováním, pokud by Evropská unie podporovala Ukrajinu ze svého rozpočtu. Postoj Maďarska podpořil slovenský premiér Robert Fico. O budoucí finanční podpoře Ukrajiny hovořila s ekonomem Oleksijem Kuščem redaktorka České televize Julia Netidovová.