Зовнішня фінансова підтримка України

Zahraniční finanční podpora Ukrajiny

O využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na pomoc Ukrajině je podle litevské ministryně financí potřeba rozhodnout do konce února. Stejně tak je podle ní nutné schválit unijní finanční pomoc ve výši 50 miliard eur, kterou v prosinci zablokovalo Maďarsko. To pohrozilo opětovným zablokováním, pokud by Evropská unie podporovala Ukrajinu ze svého rozpočtu. Postoj Maďarska podpořil slovenský premiér Robert Fico. O budoucí finanční podpoře Ukrajiny hovořila s ekonomem Oleksijem Kuščem redaktorka České televize Julia Netidovová.