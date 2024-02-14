Росіяни продовжують обстріли Херсонської області на півдні України

Більшість деокупованої частини Херсонської області на півдні України досі замінована і небезпека залишається високою, вважає тамтешній заступник голови облради. Через постійні російські обстріли в районі планують будувати підземні медичні центри. Про це Юрій Соболевський сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.