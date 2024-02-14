Більшість деокупованої частини Херсонської області на півдні України досі замінована і небезпека залишається високою, вважає тамтешній заступник голови облради. Через постійні російські обстріли в районі планують будувати підземні медичні центри. Про це Юрій Соболевський сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Росіяни продовжують обстріли Херсонської області на півдні України
Росіяни продовжують обстріли Херсонської області на півдні України (zdroj: ČT24)
Rusové dál ostřelují Chersonskou oblast na jihu Ukrajiny
Většina osvobozené části Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny je stále zaminovaná a nebezpečí je podle místopředsedy tamní regionální rady stále vysoké. Kvůli neustávajícímu ruskému ostřelování plánují úřady výstavbu podzemních zdravotnických středisek. Jurij Sobolevskij to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.