Окупований порт Маріуполя після російських виборів

За словами радника мера окупованого Маріуполя, Росія займається поновленням залізниці, яка існувала до 2014 року та сполучала український порт із Москвою та Санкт-Петербургом. Українська адміністрація звертає увагу на стратегічну важливість такої лінії, яка за її словами, полегшить військову логістику Росії. Про це редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.