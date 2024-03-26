За словами радника мера окупованого Маріуполя, Росія займається поновленням залізниці, яка існувала до 2014 року та сполучала український порт із Москвою та Санкт-Петербургом. Українська адміністрація звертає увагу на стратегічну важливість такої лінії, яка за її словами, полегшить військову логістику Росії. Про це редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупований порт Маріуполя після російських виборів
Окупований порт Маріуполя після російських виборів (zdroj: ČT24)
Okupovaný přístav Mariupol po ruských „volbách“
Rusko podle poradce exilového starosty okupovaného Mariupolu opravuje železniční trať, která do roku 2014 propojovala ukrajinský přístav s Moskvou a Petrohradem. Ukrajinská správa upozorňuje na strategický význam takové trati, která by podle ní usnadnila Rusku vojenskou logistiku. Poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.