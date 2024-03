Окупований порт Маріуполя після російських виборів

Okupovaný přístav Mariupol po ruských „volbách“

Rusko podle poradce exilového starosty okupovaného Mariupolu opravuje železniční trať, která do roku 2014 propojovala ukrajinský přístav s Moskvou a Petrohradem. Ukrajinská správa upozorňuje na strategický význam takové trati, která by podle ní usnadnila Rusku vojenskou logistiku. Poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.