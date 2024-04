Žďár nad Sázavou má další školní ulici. Auta do ní půl hodiny před začátkem vyučování nevjedou

Do části Palachovy ulice těsně před základní školu auta ráno před začátkem vyučování nově jezdit nesmí, bude tomu tak každý den kromě víkendů a letních prázdnin. „Mně to nevadí. My parkujeme mezi domy, takže jsme spokojení. Máme to akorát stejně daleko do školy i do školky,“ řekla matka jednoho ze školáků.

Systém takzvané školní ulice má zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost v místech, kudy děti chodí do školy. Opatření vítá i Gita Kvapilová. „Kolikrát ráno tamhle nahoře na kopečku, když jdeme, tak máme problém. Ta auta tam jedou často docela rychle,“ popsala.