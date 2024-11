Zákaz vstupu do lesů na Vyškovsku platí do konce roku

Na Vyškovsku už měsíc platí zákaz vstupu do rozsáhlého lesního komplexu, zákaz potrvá až do konce roku. V katastru dvacítky obcí lesníci těží stromy poškozené zářijovými dešti, což je podle některých starostů a místních nepřiměřené omezení. Zástupci státních lesů ale varují, že ani pohyb na lesních cestách teď není kvůli podmáčené půdě bezpečný. Někteří turisté zákazy přesto porušují. Lesy v oblasti Drahanské vrchoviny by měly být znovu otevřeny 7. ledna.