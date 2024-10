Houbaře při honbě za úlovky nezastaví ani zákaz vstupu do lesa

Události v regionech: Houbaři porušují zákaz vstupu do lesů (zdroj: ČT24)

Po povodních stále platí zákaz vstupu do některých lesů. V těch přitom vrcholí houbařská sezona, podle mykologů nejlepší za poslední dekádu. Lidé zákazy porušují, přibývá i ztracených houbařů, které musí hledat policie a záchranáři.

Podle správce Biskupských lesů Martina Konvičného se dá mluvit o rekordu i v počtu houbařů. „Opravdu říkám, je to houbařské šílenství,“ potvrdil. Houby začaly ve větší míře růst v polovině září, s blížící se zimou ale brzy přestanou. „Hřiby dorůstají a končí. Ty staré už ani neberu,“ popsala houbařka.

V Beskydech tráví Jiřina Klečková téměř každý den. Je vášnivou houbařkou. Letos zažívá jednu z nejlepších sezon. „Stojí to opravdu za to. Jsou zdravé, po těch deštích červi nejsou a rychle rostou,“ řekla.

Lidé strhávají zákazové cedule

V okolí Morávky, Ostravice nebo Čeladné, kde po povodních stále padají stromy, nadále platí zákaz vstupu do lesů. „Opravdu ta situace je hodně vážná a ani my lesníci neumíme rozhodnout, které ty stromy spadnou, které ne,“ řekl ředitel Lesů ČR Jiří Groda.

„Lidé zákaz nedodržují prakticky vůbec. Stává se nám, že ty cedule strhávají. My je plně obnovujeme, ale i přesto se to míjí účinkem,“ poznamenal Konvičný.

Houbaře našli uvízlého v bahně

Jeden sedmasedmdesátiletý houbař se navíc v lese, kde správně neměl být, ztratil. Policisté ho s horskými záchranáři našli až po několika hodinách uvízlého v bahně.

Do terénu proto každý den vyrážejí strážci přírody i policisté. Neukázněné houbaře upozorňují a případně i pokutují. Kvůli podmáčené půdě hrozí pády stromů i při slabším větru. Proto bude platit zákaz vstupu do lesů až do konce listopadu.