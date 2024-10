Houbařská sezona začala. Rostou hlavně bedly, klouzky a začínají i hřiby

V období houbařské sezony lidé více telefonují i na záchranku. Mají obavy, že je jim nevolno právě proto, že snědli jedovaté houby. Milovníci hub by si měli navíc v některých regionech, kde se potýkali s nedávnou povodní, dát pozor i na to, jestli není do lesů zákaz vstupu.

Sběr lesních plodin je v Česku oblíbenou záležitostí, alespoň jednou do měsíce chodí do lesa každý šestý Čech. Nejčastěji lidé sbírají právě houby. Jen za rok 2022 to bylo téměř pětadvacet tisíc tun a v roce 2017 to bylo dokonce necelých dvacet osm tisíc tun.

S tím, že houby a další plody pro vlastní potřebu lze sbírat, počítá i novela lesního zákona, kterou schválila vláda. Původní návrh, že klestí by šlo brát jen s vědomím vlastníka, ministerstvo zemědělství vypustilo. Největší úprava zákona za posledních třicet let chce hlavně pestřejší porosty, které odolají změnám klimatu.