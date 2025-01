Za útok mačetou na kolegu uložil zlínský soud muži jedenáct let

Za loňský útok mačetou na kolegu z práce uložil v pondělí zlínský krajský soud dvaatřicetiletému Tomáši Novosadovi trest jedenácti let vězení. O dvacet let staršího muže napadl loni v létě ve výrobní hale strojírenské firmy ve Zlíně. Napadený utrpěl vážné zranění. K činu se Novosad u soudu přiznal a litoval jej. Za pokus o vraždu mu hrozilo až dvacet let vězení. Rozsudek není pravomocný.

Novosad v pondělí přistoupil k takzvanému prohlášení viny. Soud jej přijal, a nemusel tedy v případu provádět zevrubné dokazování. „Cítím se být vinen a je mi to líto. Neměl jsem ten úmysl jiného usmrtit,“ řekl Novosad. S právní kvalifikací činu však vzápětí souhlasil. Napadenému muži se nyní omluvil. Ten omluvu přijal, byť se nechal slyšet, že má do konce života zmrzačenou ruku.

Do práce si Novosad podle rozsudku přinesl mačetu a po slovním konfliktu s ní na dvaapadesátiletého muže zaútočil. Nejdříve ho podle soudu mačetou udeřil do tváře, poté pokračoval v útoku na hlavu a následně muže intenzivně bodl do břicha. Když se napadený snažil utéct, Novosad ho podle rozsudku ještě sekl mačetou do zad. Až poté agresora zastavili další zaměstnanci firmy. Jen shodou šťastných okolností, náhod a aktivní obrany napadeného nedošlo podle Šperlichové k jeho usmrcení.

Zatímco oběť skončila s vážným zraněním v nemocnici, Novosada bezprostředně po činu zadrželi policisté. Putoval do cely a následně do vazební věznice.

Užívání drog

Soud Novosadovi spolu s trestem vězení uložil i povinnost uhradit napadenému muži způsobenou škodu téměř 120 tisíc korun a zdravotní pojišťovně přibližně 45 tisíc. Musí také absolvovat ochranné protitoxikomanické léčení v ústavní formě. Znalec z oboru psychiatrie František Honzák uvedl, že Novosad trpí syndromem závislosti na více psychoaktivních látkách. Užívá podle něj především pervitin a marihuanu. Dlouhodobé užívání drog podle znalce z oblasti psychologie Martina Jániše ovlivnilo osobnost obžalovaného, takže byl zvýšeně paranoidní.

Trestán byl Novosad už před dvěma lety, a to za pokus o ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. V minulosti se podle znalce Jániše choval agresivně vůči svým tehdejším partnerkám.