Vybržďování je hazard, který se z českých silnic nedaří vymýtit

Řidič na silnici směrem z Jičína do Krkonoš překročil rychlost v obci, přejel plnou čáru a následně šlápnul na brzdu. Policisté vše natáčeli na palubní kameru. Mladík přišel o řidičák.

Další řidič na záběrech poskytnutých policií brzdí před kamionem, až ho úplně zastaví. Podle policistů je to nepochopitelný hazard. „Intenzivně začíná brzdit až do úplného zpomalení. Takováto situace v silničním provozu je velmi nebezpečná. Pokud jste účastníkem, bylo by dobré celou věc oznámit na linku 158,“ popsal video dopravní policista Milan Struhar.