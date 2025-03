Virtuální sídlo v centru Prahy pomůže k parkovací kartě i prestiži. Stačí tam mít schránku

Jedna z pražských firem, která zřizuje virtuální sídla, kam se redaktorka ČT dovolala, by adresu mohla zařídit do druhého dne. Zájem je podle nich veliký, aktuálně mají více než stovky klientů. Důvodem, proč jejich služby lidé poptávají, je podle nich to, že pokud má firma adresu například v centru Prahy, stejně jako v tomto případě, získává automaticky větší prestiž.

Na první pohled nenápadné domy. Kromě obyvatel v nich ale sídlo mají také firmy. Ty ale jen to virtuální. Jedním z míst, kde je v hlavním městě fiktivních adres vůbec nejvíce, je Rybná ulice. V některých domech tady sídlí i tisíce firem. Přitom prostor by právě v celé ulici byl asi jen pro desítky z nich.

„Mohou získat například parkovací oprávnění, na té konkrétní adrese, třeba na Praze 1,“ potvrdila oslovená firma zřizující virtuální adresy.

Pro městské části je ale právě toto největší komplikací. Fiktivní firmy často zabírají volná místa rezidentům. „Padesát tisíc parkovacích míst, dokážete si představit, co by to s tou městskou částí udělalo. Tam se musí důsledně kontrolovat, jestli tady ta firma reálně funguje, nebo jestli tady má podnájem nebo jestli je to jen firma schránková,“ vysvětlila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).