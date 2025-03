V opočenském klášteře objevili nástěnné barokní malby

„Nikdo tomu nevěřil, považovali mě za blázna, že jsem věřil zmínce malíře a písmáka Aloise Beera o tom, že je konvent kolem rajského dvora vymalován ozdobnou malbou. Klášter navštívil v druhé polovině 19. století,“ řekl Kubasa. Pro kapucínské kláštery byl totiž typický prostý styl architektury i výzdoby. Pro řád byla charakteristická střídmost a život v chudobě. „O to větší je to překvapení,“ poznamenal správce.

Klášterní areál byl založen v roce 1673, v roce 1733 vyhořel a ve 30. letech 18. století byl přestavěn zhruba do dnešní podoby. Objev souvisí se stavebně-historickým průzkumem v letech 2023 až 2024 a restaurátorskými sondami, které nyní odborníci provádí.

„Co se týče maleb kolem rajského dvora, jsme na začátku, mohly by pocházet ze 30. až 40. let 18. století nebo ze 60. let 18. století, kdy byla dostavba kláštera. Ještě nevíme, jestli jde o fresky, nebo malby al secco, tedy na suchou omítku. To ukáže expertiza,“ doplnil Kubasa.