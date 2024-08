V kladrubském klášteře se po opravě zvlnila dřevěná podlaha

Jedním z cílů historicky největší rekonstrukce národní kulturní památky bylo přiblížit návštěvníkům život mnichů. Jenže oprava se příliš nepovedla. Nová dřevěná podlaha se totiž loni zvlnila, a to ještě před otevřením prohlídkového okruhu. Lidé se teď vybouleninám musejí vyhýbat. „Je to škoda, ten klášter si to nezaslouží,“ řekla jedna z návštěvnic Kamila Cretan.

„Vyřezaly se vyboulené části a vrátilo se to sem. Je vidět, že to tady už nepasuje,“ popsal na místě kastelán kláštera Kladruby Milan Zoubek. Podlaha se vyboulila na dalších místech, a to naposledy letos v březnu.