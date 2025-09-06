Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na stánky. Dva lidi pád stromu zranil, informoval náměstek krajských hasičů Dušan Uhlík. Mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová uvedla, že šlo o ženu, která utrpěla lehké zranění, a muže se středně těžkým zraněním.
V Karlových Varech spadl mezi stánky strom a zranil dva lidi
Strom spadl v dolní části třídy T. G. Masaryka u vstupu do Smetanových sadů. Podle Uhlíka zasáhl dva stánky a rozvaděč elektrické energie. Vyrazilo tam sedm jednotek hasičů, aby strom a následky jeho pádu odstranily, uvedl Uhlík.
Záchranáři na místě ošetřili ženu, ročník 1970, kterou s lehkým zraněním převezli na pohotovost karlovarské nemocnice, řekla Kratochvílová.
Muž, ročník 1963, utrpěl středně těžká poranění v oblasti těla a dolních končetin a také skončil na pohotovosti karlovarské nemocnice.