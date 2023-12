V Karlovarském kraji chybí veterinární pohotovost. Jeho vedení chce situaci zlepšit

Hana Vimrová svého koně Cortéze vychovala od hříběte, starala se o něj osmnáct let. Kůň umíral dlouho a ve velkých bolestech. „To bylo čiré zoufalství. Prostě máte před sebou koně, kterého milujete a který trpí, a nemůžete mu pomoc. Když si přečtete všechny odborné články, tak radí zavolat veterináře,“ popsala. Tehdy se ale neměla na koho obrátit. Nejbližší dostupný odborník musel přijet z Prahy.

Kraj se nyní snaží situaci zlepšit, jenže veterinářům, kteří mají soukromou praxi a jsou ve svých ordinacích sami, na nepřetržité služby chybí personál a někdy i drahé vybavení. „Ocenila bych sloužícího veterináře, kdyby byla nějaká dohoda, kdo by byl na telefonu,“ řekla Vimrová.

O podobném systému nyní kraj spolu s veterináři jedná. Snahou je zajistit službu alespoň o víkendech – od čtrnácti do osmnácti hodin. „Sloužili by ve svých vlastních ordinacích a Karlovarský kraj by zajišťoval fungovaní organizačně,“ nastínila krajská mluvčí Jitka Čmoková.