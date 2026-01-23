V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

V části Moravskoslezského kraje jsou stále výrazně zhoršené rozptylové podmínky. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka je smogová situace, kterou meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásili ve čtvrtek večer. Imisní limit pro polétavý prach, který je padesát mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích, často dvoj- i trojnásobně.

Rozptylové podmínky budou v pátek podle meteorologů v kraji nepříznivé, odpoledne by mohly být až dobré. Nejhorší situace byla podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v pátek ráno v Třinci na Frýdecko-Místecku, kde stanice ve čtvrti Kanada vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 207,3 mikrogramu na metr krychlový.

Ovzduší je díky ekologickým opatřením čistší, zákon přináší další úpravy
Ilustrační foto

Doporučení meteorologů

Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitelé kotlů na pevná paliva by měli dbát na jejich správný provoz a spalovat v nich pouze palivo pro ně určené.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj především na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Výběr redakce

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

před 30 mminutami
Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

před 38 mminutami
V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

před 40 mminutami
Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

02:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

před 2 hhodinami
Republikáni těsně zabránili rezoluci zakazující Trumpovi akce proti Venezuele

Republikáni těsně zabránili rezoluci zakazující Trumpovi akce proti Venezuele

před 5 hhodinami
USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

před 5 hhodinami
EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
před 30 mminutami

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje jsou stále výrazně zhoršené rozptylové podmínky. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka je smogová situace, kterou meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásili ve čtvrtek večer. Imisní limit pro polétavý prach, který je padesát mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích, často dvoj- i trojnásobně.
před 40 mminutami

Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

Policie má na jižní Moravě kvůli ledovce nahlášeno přes sto nehod a dalších asi dvacet událostí v dopravě. Záchranáři kvůli tomu vyhlásili traumaplán. Se zpožděním jezdí MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdí vůbec. Na dálnicích se tvoří kvůli haváriím dlouhé kolony. Některá místa na silnicích jsou kvůli odstraňování následků zcela neprůjezdná. Problémy hlásí také Olomoucký kraj.
před 2 hhodinami

Městu hrozí, že bude vracet dotaci za nádraží. Spoje tak radnice „vyžene“ z centra

V Heřmanově Městci na Chrudimsku vyrostl nový dopravní terminál, ale je prakticky bez cestujících. Většina lidí radši využívá zastávku v centru. Nad městem s pěti tisíci obyvatel tak visí hrozba, že bude muset vrátit evropskou dotaci, kterou na stavbu dostalo. Radnice se proto rozhodla radikálně – autobusy budou zajíždět pouze k novému nádraží na periferii. Mnoha lidem se tím prodlužuje cesta.
před 3 hhodinami

Psi z množírny zatím nemohou k novým majitelům, péče stojí město miliony

Před půl rokem odebrali policisté a veterináři více než 170 podvyživených retrívrů a jejich kříženců z množírny v Odrovicích na Břeclavsku. Ani po ošetření však psi zatím k novým chovatelům nemohou, jelikož jsou stále ve vlastnictví původní majitelky. Tu policie stíhá za chov zvířat v nevhodných podmínkách. Za péči o psy už město Pohořelice útulkům zaplatilo přes dva miliony. Požádalo stát o částečnou kompenzaci, zbytek by měla uhradit majitelka původního chovu.
před 13 hhodinami

Pelhřimovská nemocnice omezí operace, část chirurgů dala výpověď

Nemocnice Pelhřimov musí od března kvůli nedostatku personálu na chirurgickém oddělení omezit plánované operace. Zachována zůstane akutní péče a onkologické výkony. Zatímco v loňském roce pracovalo v nemocnici deset chirurgů, na konci února jich zůstane pět. Hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) označil situaci za akutní a nevyhovující, řešit ji bude v pondělí krajská rada.
před 14 hhodinami

Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek zhruba za 61 milionů korun. Hlavním organizátorům trestné činnosti hrozí až desetileté vězení. Primátora Jana Nadrchala (ANO) informace překvapila a neví, o co by mohlo jít.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Třiadvacet postav pro dva herce. Changes ukazují, jak se za den změníme

Dva herci ztvárňují třiadvacet postav v intimní a zároveň ironické inscenaci Changes, kterou v české premiéře uvádí Národní divadlo Brno. Hra současné německé dramatičky Maji Zadeové sleduje jediný den v životě partnerské dvojice a zároveň svět kolem, který se neustále proměňuje.
před 20 hhodinami
Načítání...