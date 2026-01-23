V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje jsou stále výrazně zhoršené rozptylové podmínky. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka je smogová situace, kterou meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásili ve čtvrtek večer. Imisní limit pro polétavý prach, který je padesát mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích, často dvoj- i trojnásobně.
Rozptylové podmínky budou v pátek podle meteorologů v kraji nepříznivé, odpoledne by mohly být až dobré. Nejhorší situace byla podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v pátek ráno v Třinci na Frýdecko-Místecku, kde stanice ve čtvrti Kanada vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 207,3 mikrogramu na metr krychlový.
Doporučení meteorologů
Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.
Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitelé kotlů na pevná paliva by měli dbát na jejich správný provoz a spalovat v nich pouze palivo pro ně určené.
V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj především na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.