Rada Ústeckého kraje měla v končícím období těsnou většinu

Hned po vyhlášení výsledků voleb začalo vítězné ANO jednat s druhou ODS a třetím STAN. Paralelně mělo vyjednávat i s koalicí Spojenci pro kraj. Následně se ale politici ANO, ODS a STAN domluvili, že budou o vládnoucí koalici jednat pouze spolu. Lídr ANO Jan Schiller obvinil STAN, že začal vyjednávat i s Piráty. ANO a ODS poté rozhovory se Starosty ukončily. Nabídku na spolupráci dostali naopak Spojenci, kteří ji přijali.

Dohodnutou koalici se ještě pokusili nabourat Piráti s návrhem bloku liberálních stran a koalic, které by v radě tvořily protiváhu nejsilnějšímu hnutí ANO. Do rady by tak přibyli jak Piráti, tak dříve odmítnutí Starostové. Návrh Pirátů ale strany budoucí koalice odmítly. Neúspěchem skončil i návrh Lepšího severu na vytvoření bloku, který by z rady vyšachoval ANO. Nakonec tedy vznikla koalice ANO, ODS a Spojenců pro kraj s těsnou většinou 29 míst v 55členném zastupitelstvu. V půlce listopadu byl hejtmanem zvolen lídr kandidátky hnutí ANO Jan Schiller.