Nové značení, řády i trasy. Ústí nad Labem přeorganizovalo dopravu kvůli novým trolejbusům

Cestující v Ústí nad Labem byli ve čtvrtek zmatení. Městská hromadná doprava totiž oproti dřívějšku zaznamenala velké změny, které dopravní podnik připravoval více než rok. Neměnila se jen čísla linek, ale výrazně i celé jejich trasy. Někteří lidé pátrání po správném spoji vzdali, jiným radili dopravní asistenti.

David Jonáš řídí jeden ze speciálních trolejbusů, kvůli kterým změna nastala. Umí se odpojit od elektrického vedení a jet na baterii. Dostane se tak proto i tam, kam to dřív nešlo. „Je to zpestření a je to jiné, já to mám třeba rád,“ popsal. Trolejbus teď řídí po nové trase, během které objede i osm zastávek bez připojení k trolejím.

Nové vozy zajistí více místa pro cestující

Ústí nad Labem za víc než třicet těchto vozů utratilo skoro tři čtvrtě miliardy korun. „Nové trolejbusy jsou osmnáctimetrové a tím, že nahradily některé autobusové linky, došlo k navýšení přepravní kapacity,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem Jana Dvořáková.

Cestující tak budou mít v soupravách hromadné dopravy více místa. Asistenti jim budou s orientací v dopravě pomáhat ještě nejméně dva týdny.