Na Děčínsku se daří rekrutovat policisty

Městům v okolí severočeského Děčína se daří získávat posily do policejního sboru. Po letech tak hlásí plný stav, nebo alespoň naděje na obsazení volných míst. Během roku tam nastoupilo k policii třicet lidí – to je v rámci kraje rekord. Tamní starostové si už loni stěžovali na poloprázdné služebny, obávali se i vyšší kriminality.

Nyní už mohou s kolegy plně obsazovat třeba střídání nočních směn s ranními. Do služby nově nastoupil třeba Lukáš Jonásek. „Je to blízko, vedoucí na oddělení je moje sousedka, kterou znám od mala,“ popisuje nové zaměstnání.

Právě blízkost je prý v regionu klíčová. Lidé se tam znají, třeba radnice v rámci vzájemné pomoci policistům seká trávník. „Každý, když vidíme policistu, tak se trošku zamyslíme, zastavíme, zpomalíme – protože pořád to funguje. Uniforma má prostě autoritu,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář (nestr.).

O rok dříve jezdili do města pomáhat členové speciální pořádkové jednotky. Teď už míří víc do jiných částí Ústeckého kraje. V samotném Děčínsku se počet volných míst snížil skoro na polovinu. Ještě loni bylo volných osmdesát míst, letos už je to padesát. „Spokojený policista je nejlepší náborčí, který si policisty a kamarády do práce dokáže přivést, protože sám je v ní spokojený,“ tvrdí krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.