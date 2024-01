Ústavní soud zrušil část vyhlášky Tchořovic, místní za odpad platili méně než chataři

Obec s méně než 250 stálými obyvateli a padesáti rekreačními objekty svou vyhlášku dříve hájila finančními a systémovými důvody. Základní sazba poplatku činí sedm set korun ročně. Rezidenti do 79 let platili pět set korun, obyvatelé starší osmdesáti let byli od poplatku zcela osvobozeni.

Ústavní soud připomněl, že obce mají ze zákona možnost výběru ze dvou odlišných poplatkových schémat. Lidé platí buď „za systém“, anebo „za odkládání“. Zatímco první varianta zaručuje, že všichni platí stejnou částku bez ohledu na rozsah vyprodukovaného odpadu, u druhé varianty poplatek odráží množství odpadu. Tchořovice se rozhodly pro variantu „za systém“, ale narušily princip rovného rozložení nákladů mezi jednotlivé skupiny poplatníků. Podle ústavních soudců nelze obě schémata kombinovat, aniž by pro to byly závažné místní důvody.