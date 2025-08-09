U pražského letiště Václava Havla se kvůli bourání lávky uzavřela dálnice D7. Policisté z dálničního oddělení budou na místě asistovat po celou dobu uzavírky, která podle stavbařů potrvá zhruba do nedělní desáté hodiny, řekla mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková
U pražského letiště se kvůli bourání lávky uzavřela dálnice D7
Dálnice je uzavřena v obou směrech mezi exity 2 a 3. Lávku budou stavbaři postupně demolovat. Budou muset také odvézt suť a uklidit vozovku. Řidiči musí po dobu uzavírky počítat s objížďkami.
Objízdná trasa pro osobní auta v obou směrech a nákladní vozy ve směru na Chomutov povede od exitu 12 dálnice D6 po silnici I/61 k exitu 7 na dálnici D7. Nákladní auta ve směru na Prahu odbočí ze silnice I/7 na Slaný a po silnici I/16 pojedou k nájezdu na D6 na 38. kilometru u Řevničova.
Starou letištní lávku nad D7 nahradí o deset metrů dál ve směru na Slaný lávka, kterou buduje společnost Metrostav TBR za 63,61 milionu korun bez DPH a která by měla být zprovozněna do čtrnácti dnů. Nová lávka bude jedenapůlkrát delší než původní, takže dálnice v těchto místech bude moci být rozšířena na tři plus tři jízdní pruhy.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce kvůli lepšímu napojení letiště na dálnici D7 následně přestavět i mimoúrovňovou křižovatku Ruzyně–Aviatická. Hodnota investice je zhruba 905 milionů korun bez DPH a hotovo by mělo být v roce 2028. ŘSD v březnu vypsalo soutěž na zhotovitele stavby, termín pro podání nabídek kvůli dodatečným dotazům uchazečů prodloužilo z 2. června na 18. srpen.