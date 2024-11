Tramvaj v křižovatce a autům svítí zelená. Semafory v Jablonci matou řidiče

Na křižovatce ulic U Nisy s Libereckou stojí auta na červenou, po chvíli od Liberce přijíždí tramvaj. Na semaforu se ale rozsvěcí zelená – a to v okamžiku, kdy mají řidiči soupravu přímo před sebou. Zachytila to kamera autoškoly, která jezdí místem denně.

„Největším problémem je nepředvídatelnost, nespolehlivost. Tedy to, co u těchto zařízení vůbec nesmí nastat,“ upozornil provozovatel autoškoly Jan Hlavatý.

Že semafory nefungují tak, jak by měly, na místě potvrdil i dopravní specialista Roman Budský. „Půlka tramvajové soupravy je v křižovatce a autům už svítí zelená, to by nemělo být,“ popsal.