Soud uložil muži za těžké ublížení na zdraví kvůli požáru na Rumišti 7,5 roku

Ještě před příjezdem hasičů se uvězněnou dvojici snažil zachránit pracovník blízkého pneuservisu David Studnica. Přistavil žebřík, vylezl na úroveň okna a mříž částečně vypáčil. Uvězněnému muži se tak podařilo dostat ven, ženu z domu následně vyprostili hasiči. Muž utrpěl popáleniny na deseti procentech těla, žena utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně na 42 procentech těla.

Obžalovaný vinu dříve částečně doznal, popřel ale, že by šlo o úmysl. „Částečně se cítím být vinen, ale nezapálil jsem to úmyslně. Stalo se to odhozením cigarety na hromadu smetí, které se tam nacházelo. Byl jsem tak opilý, že jsem nedomyslel, co dělám,“ popsal muž. Uvedl, že se pak ještě vrátil zpět, už to ale hořelo a on nevěděl, co má dělat. „Šel jsem pryč. Velmi mne to mrzí, co se stalo, ale stalo se to pod vlivem alkoholu,“ uvedl muž. Podle obhajoby šlo o nedbalost.

Při požáru se zranilo podle záchranářů šest lidí, kromě dvou z budovy a zachránce ještě dva policisté a jeden hasič. Policistům se podařilo najít podezřelého díky výpovědím svědků a kamerovým záznamům z okolí. „Při zadržení i výslechu nejdříve (obviněný) jakoukoliv vinu odmítal, později se i pod tíhou důkazů přiznal. Nemalou roli v konfliktu sehrál alkohol a partnerské vztahy,“ uvedli tehdy policisté.