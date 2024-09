Sedlecký kaolin podle inspektorů vypouštěl znečištěnou vodu nad limity

Lidé z obcí na západě Čech si stěžují, že se do krajiny rozlévá znečištěná voda. Na doly podali stížnost

Pokutu firma dostala v posledních pěti letech už dvakrát – zaplatila dvě stě tisíc korun. Inspekce životního prostředí nyní může Sedleckému kaolinu udělit další peněžitý trest v maximální výši sto tisíc korun, jak to umožňuje vodní zákon v případě vypouštění důlních vod.

Společnost těžící kaolin se už dohodla s inspektory na tom, jak dalšímu znečišťování zabránit. Podle místopředsedy představenstva firmy Radomila Golda půjde o úplný odklon důlních vod. „Čili nevypouštíme do toků za normální dešťové situace, ale překlápíme je sem do závodu, do technologické vody,“ popsal.

Povodí Ohře také nedoporučuje používat vodu ze znečištěných potoků v okolí lomů k zalévaní zeleniny či ovoce.