Obyvatelé Trojanovic na Novojičínsku protestují proti plánované přestavbě a rozšíření hotelu Banka, který stojí přímo v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podle místních by navýšení kapacity i nové stavební zásahy ohrozily klid v obci a negativně ovlivnily okolní přírodu. Investor ale tvrdí, že projekt je v souladu se zákony a přinese nové služby i pro obyvatele.
Rozšíření hotelu v Beskydech vyvolává skepsi místních
Hotel Banka byl postaven na přelomu šedesátých a sedmdesátých let jako rekreační středisko Státní banky československé. Posledních patnáct let ale hotel chátrá. Současný vlastník, společnost Arkemax Invest, chce objekt výrazně rozšířit a k původní budově přistavět nové kapacity. Počet lůžek by se tak navýšil z původní stovky zhruba na tři sta.
Proti záměru se staví místní i vedení obce. „Zásadně se mi to nelíbí, myslím si, že do téhle části krajiny nebude ani zapadat taková veliká stavba,“ uvedla Růžena Sochlarová. Předseda spolku Za klidné Beskydy Ondřej Picha upozornil, že plány počítají i se záborem části lesa pro novou příjezdovou cestu, což by podle něj přineslo výrazně větší dopravní zátěž. Petici spolku Za klidné Beskydy proti přestavbě podepsalo více než dvanáct set lidí.
Projekt odmítá i vedení obce
Kritický je vůči rozšiřování hotelu i starosta Trojanovic Jiří Novotný (SNK). „My se snažíme v těchto lokalitách zachovat pasekářskou zástavbu. Neděláme takové velké zásahy v rámci obce a ani územní plán nebyl takto myšlen, že by se budova rozšířila,“ vysvětlil.
Developer ale argumentuje ekonomickou udržitelností. „Plánujeme rozšířit ubytovací kapacity, ale především investovat do služeb pro návštěvníky i místní obyvatele. Záměr jsme na žádost obce několikrát upravovali a jsme přesvědčeni, že splňuje veškeré zákonné požadavky,“ uvedl mluvčí společnosti Arkemax Invest Karel Pluhař.
O stavební povolení zatím firma nepožádala. Projekt nyní posuzuje stavební úřad ve Frenštátu pod Radhoštěm, vliv plánované stavby na životní prostředí pak bude hodnotit Správa CHKO Beskydy.