Rozhovory se senátními kandidáty: obvod Šumperk

ČT24 připravila rozhovory s kandidáty do Senátu, kteří postoupili do druhého kola, a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. Ve volebním obvodu Šumperk postoupil do druhého kola obhajující senátor Miroslav Adámek (za ANO), který se utká s univerzitním profesorem Stanislavem Balíkem (nestr.).